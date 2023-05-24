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بالأرقام.. خسائر القوات الروسية والأوكرانية في باخموت

بالأرقام.. خسائر القوات الروسية والأوكرانية في باخموت

بالأرقام.. خسائر القوات الروسية والأوكرانية في باخموت
٠٩:٥٧:٠٨ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية، يفجيني بريجزجين، اليوم الأربعاء، حجم الخسائر التي تكبدتها قواته في معركة باخموت، وذلك بعد أيام من إعلانه نجاح السيطرة عليها.

20 ألفا من فاجنر

وأكد بريغوجين إن “أكثر من 20 ألفا” من قواته لقوا حتفهم في المعركة الطويلة للسيطرة على باخموت، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

خسائر الجانب الأوكراني 

وأشار فاجنر  إلى مقتل نحو 203 من 50 ألف مجند روسي، بينما أفاد بأن الخسائر الأوكرانية أكبر بكثير قائلا: “عدد القتلى لدي منخفض بنسبة ثلاثة أضعاف، وعدد الجرحى بضعفين”، حسب “السومرية”.

وتحدث بريجوجين للمرة الأولى علنا عن حجم خسائر مجموعته، بينما يسعى الجانب الروسي للحفاظ على السرية بشأن عدد القتلى والجرحى لديه.

ونشر الجيش الروسي تقريره الأخير في سبتمبر 2022 متحدثاً عن مقتل 5900 عنصر في صفوفه.

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خسائر بالجملة 

وكشفت وثائق أمريكية سرية سربت مؤخرا الخسائر الروسية في الأول من مارس بين 35500 و43500.

وفي المقابل قدرت الخسائر الأوكرانية بـ 16 ألف إلى 17500، لكن هذه الأرقام تشكل تقديرات لا يمكن التحقق منها.

الكلمات الدلالية:
الجيش الروسي الحرب الروسية الأوكرانية القوات الأوكرانية باخموت قوات فاجنر

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