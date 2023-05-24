الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. وفاة مبتعثة وحادث طالبات جامعة القصيم وعودة العلاقات مع كندا
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أهم 10.. وفاة مبتعثة وحادث طالبات جامعة القصيم وعودة العلاقات مع كندا

أهم 10.. وفاة مبتعثة وحادث طالبات جامعة القصيم وعودة العلاقات مع كندا

أهم 10.. وفاة مبتعثة وحادث طالبات جامعة القصيم وعودة العلاقات مع كندا
١٠:٠١:٥٨ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

الداخلية تحبط تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات المخدر بعدة مناطق

تمكنت وزارة الداخلية من إحباط محاولات تهريب (43.2) طن من نبات القات المخدر و(1.213) طن من مادة الحشيش المخدر.. المزيد هنا

عاجل.. وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان بمقر بعثتها

أعلنت جامعة جازان وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان، التي وافاها الأجل بمقر بعثتها.. المزيد هنا

فيديو متداول لحادث انقلاب حافلة طالبات جامعة القصيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه لحافلة القصيم، التي انقلبت بعد اصطدامها بإحدى السيارات.. المزيد هنا

الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ الاحترام المتبادل

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا.. المزيد هنا

“صندوق التنمية” يكشف عن إمكانية حصول مستفيد الضمان على قرض بدون كفيل

كشف صندوق التنمية الاجتماعية، عن إمكانية حصول مستفيد  الضمان الاجتماعي على قرض بدون كفيل.. المزيد هنا

توضيح عاجل من “الحج والعمرة” بخصوص موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة (فيديو)

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الرابع من شهر يونيو القادم هو آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة.. المزيد هنا

عاجل.. بيان مهم من الزكاة والضريبة حول تقسيط المستحقات الضريبية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطوات ميسرة يمكن من خلالها تقسيط المستحقات الضريبة خلال مهلة مبادرة “الإعفاء من الغرامات”.. المزيد هنا

الزكاة - والجمارك - وظائف

لمن يريد الاستقلال عن أسرته..تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشخص الذي يريد الاستقلالية عن أسرته.. المزيد هنا

 

قرض - البنك - اموال -ريال - حساب المواطن

“المرور” يحذر السائقين من أمرين شائعين أثناء القيادة

أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة تأجيل إجراء الرسائل والمكالمات من أجل قيادة آمنة والوصول إلى الوجهة بسلام.. المزيد هنا

مخاوف نقص الإمدادات تدفع أسعار النفط للارتفاع

لليوم الثالث على التوالي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.. المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة جامعة القصيم حساب المواطن

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