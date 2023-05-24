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أمطار غزيرة على ينبع والمدينة وسيول شرق الرس (فيديو)
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أمطار غزيرة على ينبع والمدينة وسيول شرق الرس (فيديو)

أمطار غزيرة على ينبع والمدينة وسيول شرق الرس (فيديو)

أمطار غزيرة على ينبع والمدينة وسيول شرق الرس (فيديو)
٠٩:٣٢:٤٠ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق الحرير:

وثق مقطع فيديو متداول،عبر حساب @tqqs طقس بواسطة/ ابو سعد الشارخ ، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في أحياء شرق الرس، مساء اليوم الأربعاء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أمطار على المدينة

في سياق متصل، هطلت اليوم أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

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أمطار على ينبع

ونبه المركز الوطني للأرصاد يوم غد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبين المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية فجرًا، ومن المتوقع أن تستمر حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشيئة الله تعالى.

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أمطار الرس أمطار المدينة الرس المدينة ينبع

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