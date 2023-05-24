الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو متداول لحادث انقلاب حافلة طالبات جامعة القصيم
مدني حائل يخمد حريقًا في حشائش بوادي الأديرع
عاجل.. وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان بمقر بعثتها
فيديو متداول لعملية سرقة فاشلة.. ماذا حدث؟
وصول رحلة ضيوف الرحمن من إندونيسيا إلى المدينة المنورة
شاهد.. برد كثيف على أحياء الطائف

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فيديو متداول لحادث انقلاب حافلة طالبات جامعة القصيم

فيديو متداول لحادث انقلاب حافلة طالبات جامعة القصيم

فيديو متداول لحادث انقلاب حافلة طالبات جامعة القصيم
٠٨:٢١:٠٥ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه لحافلة القصيم، التي انقلبت بعد اصطدامها بإحدى السيارات، ما أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 24 أخريات.

الحافلة ملقاة على جانب الطريق

وأوضح المقطع، الحافلة، ملقاة على أحد جوانبها، على جانب طريق، وقد تهشم زجاجها الأمامي بشكل واضح، فيما تعاملت الفرق المختصة مع المركبة.

وفي وقت سابق، كشفت جامعة القصيم، تفاصيل حادث حافلة نقل طالبات من الجامعة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 ذو القعدة 1444هـ، ما أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 24 أخريات.

تفاصيل الحادث

وجاء في البيان :” تعرضت إحدى حافلات نقل الطالبات صباح اليوم بمدينة بريدة حادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة”.

وتابع البيان :” وفور وقوع الحادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث والذي نتج عنه ببالغ الأسى وفاة إحدى الطالبات- رحمها الله- بعد تعرضها لإصابة شديدة ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن إصابات طفيفة ماعدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية”.

وقالت الجامعة في اليان :” والجامعة إذ تشعر بالأسى والحزن فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات، وتؤكد بأنها تعمل مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث”.

وتابعت في بيان منفصل أن  رئيس جامعة القصيم وجّه بمعالجة جميع ما يترتب على الوضع الأكاديمي للطالبات اللاتي تعرضن لحادث سير صباح هذا اليوم ويحقق الصالح العام لهن.

اقرأ أيضا

تنتهي غدًا.. جامعة القصيم تعلن عن مواعيد برامج الدراسات العليا

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية جامعة القصيم حافلة الطالبات طالبات جامعة القصيم وفاة طالبة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على المسجد الحرام

بالفيديو.. تساقط أمطار غزيرة على المسجد الحرام

٠٤:٤٧ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠٢٣
العلماء يبتكرون عضلات اصطناعية أقوى من العضلات البشرية 17 مرة

العلماء يبتكرون عضلات اصطناعية أقوى من العضلات البشرية 17 مرة

٠٢:٠٥ م، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢
من هذه الجنسيات.. شرطة الرياض تقبض على 8 مقيمين لارتكابهم حوادث سطو

من هذه الجنسيات.. شرطة الرياض تقبض على 8 مقيمين لارتكابهم حوادث سطو

٠٦:٤٤ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢
بقوة 6.3 ريختر.. زلزال يضرب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران

بقوة 6.3 ريختر.. زلزال يضرب أجزاء من باكستان والهند وأفغانستان وإيران

١٢:٥٨ م، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *