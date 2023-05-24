فيديو متداول لحادث انقلاب حافلة طالبات جامعة القصيم

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قيل إنه لحافلة القصيم، التي انقلبت بعد اصطدامها بإحدى السيارات، ما أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 24 أخريات.

الحافلة ملقاة على جانب الطريق

وأوضح المقطع، الحافلة، ملقاة على أحد جوانبها، على جانب طريق، وقد تهشم زجاجها الأمامي بشكل واضح، فيما تعاملت الفرق المختصة مع المركبة.

وفي وقت سابق، كشفت جامعة القصيم، تفاصيل حادث حافلة نقل طالبات من الجامعة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 ذو القعدة 1444هـ، ما أدى إلى وفاة طالبة وإصابة 24 أخريات.

تفاصيل الحادث

وجاء في البيان :” تعرضت إحدى حافلات نقل الطالبات صباح اليوم بمدينة بريدة حادث سير مع إحدى السيارات السالكة للطريق ما أدى لانقلاب الحافلة”.

وتابع البيان :” وفور وقوع الحادث سارعت الجامعة بالمتابعة مع الجهات المختصة والنزول لمكان الحادث والذي نتج عنه ببالغ الأسى وفاة إحدى الطالبات- رحمها الله- بعد تعرضها لإصابة شديدة ونقل 24 طالبة للمستشفيات القريبة لتعرضهن إصابات طفيفة ماعدا حالتين تحت المتابعة والرعاية الصحية”.

وقالت الجامعة في اليان :” والجامعة إذ تشعر بالأسى والحزن فإنها تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل المتوفاة وذويها سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تسأله تعالى أن يتمم بالشفاء العاجل على بقية الطالبات المصابات، وتؤكد بأنها تعمل مع الجهات المعنية المختصة لمتابعة التحقيقات حول الحادث”.

وتابعت في بيان منفصل أن رئيس جامعة القصيم وجّه بمعالجة جميع ما يترتب على الوضع الأكاديمي للطالبات اللاتي تعرضن لحادث سير صباح هذا اليوم ويحقق الصالح العام لهن.

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