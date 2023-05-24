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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن 150 وظيفة أكاديمية
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جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن 150 وظيفة أكاديمية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن 150 وظيفة أكاديمية

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن 150 وظيفة أكاديمية
٠٨:٥٠:١٦ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأربعاء، عن توافر 150 وظيفة أكاديمية على رتبـة (أستاذ، مساعد) فأعلى، عن طريق نقل الخدمات، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

– الاقتصاد والعلوم الإدارية.
– العلوم.
– الإعلام والاتصال.
– الهندسة.
– علوم الحاسب والمعلومات.
– الطب.

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للاطلاع على الشروط:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم غدٍ الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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