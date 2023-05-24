جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعلن عن 150 وظيفة أكاديمية

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الأربعاء، عن توافر 150 وظيفة أكاديمية على رتبـة (أستاذ، مساعد) فأعلى، عن طريق نقل الخدمات، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.