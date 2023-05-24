عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية

تواصل- فريق التحرير:

أتاح تطبيق منصة أبشر خدمة تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1-الدخول لموقع أبشر واختيار خدماتي.

2- اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار تواصل.

أبشر تنفذ 350 خدمة :

واصلت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” نجاحاتها في تقديم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، وذلك بإعلان تنفيذ أكثر من (1.6) مليون عملية إلكترونية خلال شهر أبريل 2023.

خدمات متعددة

وأنجزت منصة “أبشر” من خلال تتفيذ خدمات المديرية العامة للجوازات العديد من الخدمات أبرزها:

– إصدار وتجديد 76472 جواز سفر إلكتروني و490 ألفا و535 إقامة

– تنفيذ 38170 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة

– 358 ألفا و121 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة

– 5863 عملية نقل خدمات

– 24 ألفا و295 طلب تقرير مقيم

– 11 ألفا و842 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي

– 1683 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل

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