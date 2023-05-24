الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية
لمستخدمي نظام أندرويد.. احذف هذا التطبيق من جهازك فورًا
رئيس هيئة الأركان ورئيس أركان الجيش البنجلاديشي يبحثان التعاون العسكري والدفاعي
إنقاذ 150 طالبًا.. الفيضانات تضرب مدينة عربية (صور)
جيشان من الجراد والبط وجها لوجه.. تفاصيل مخيفة
حقيقة الاحتيال بوضع باركود على عداد المياه

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية

عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية

عبر أبشر.. تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية
١١:١٠:٤٢ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أتاح تطبيق منصة أبشر خدمة تعديل المؤهل الدراسي دون مراجعة فروع الأحوال المدنية.

طريقة تنفيذ الخدمة:

1-الدخول لموقع أبشر واختيار خدماتي.

2- اختيار الأحوال المدنية.

3- اختيار تواصل.

أبشر تنفذ 350 خدمة :

واصلت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” نجاحاتها في تقديم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة، وذلك بإعلان تنفيذ أكثر من (1.6) مليون عملية إلكترونية خلال شهر أبريل 2023.

خدمات متعددة

وأنجزت منصة “أبشر” من خلال تتفيذ خدمات المديرية العامة للجوازات العديد من الخدمات أبرزها:

– إصدار وتجديد 76472 جواز سفر إلكتروني و490 ألفا و535 إقامة

– تنفيذ 38170 عملية تمديد تأشيرة خروج وعودة

– 358 ألفا و121 عملية إصدار تأشيرة خروج وعودة

– 5863 عملية نقل خدمات

– 24 ألفا و295 طلب تقرير مقيم

– 11 ألفا و842 إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي

– 1683 إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل

اقرأ أيضا

أبشر يوضح الشروط والحالات الصحيحة لصورة تجديد الهوية الوطنية

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم تعديل المؤهل الدراسي منصة أبشر

مواد ذات صلة

المزيد
الإفراج عن الشيخ “العقيل” المدير السابق لمؤسسة الحرمين‬ (صور)

الإفراج عن الشيخ “العقيل” المدير السابق لمؤسسة الحرمين‬ (صور)

٠١:٣١ م، الخميس، ٠٥ فبراير ٢٠١٥
جلسة «سرية طارئة» لـ«الشورى».. وتنبيه للأعضاء بضرورة الحضور

جلسة «سرية طارئة» لـ«الشورى».. وتنبيه للأعضاء بضرورة الحضور

٠٦:٣٤ م، الجمعة، ٢٣ مارس ٢٠١٨
سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

سلاح رشاش في مشاجرة أمام مدرسة بالرياض.. والشرطة: ضبط كل من له علاقة

٠٢:٣٣ م، الأربعاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧
للوطن درع يحميه.. ماذا تعرف عن قدرات سفينة جلالة الملك “الجبيل”؟ (فيديو)

للوطن درع يحميه.. ماذا تعرف عن قدرات سفينة جلالة الملك “الجبيل”؟ (فيديو)

٠٤:٣٨ م، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *