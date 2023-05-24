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الحج والعمرة توضح طريقة تعبئة الإقرار الجمركي

الحج والعمرة توضح طريقة تعبئة الإقرار الجمركي

الحج والعمرة توضح طريقة تعبئة الإقرار الجمركي
٠٩:٠٣:٥٧ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، طريقة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة، وذلك عبر تغريدة شاركها الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

حالات تعبئة الإقرار الجمركي

وقالت “الحج والعمرة”: ضيف الرحمن، يلزمك تعبئة الإقرار الجمركي في الحالات الآتية:

– إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزید قیمتها عن 60 ألف ريال

– إذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال

– في حالة حمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال

– أما إذا كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها

-وأيضا عند حمل سلع تخضع للضريبة الانتقائية

كما نوهت الوزارة أن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرّضك للمساءلة القانونية.

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تحذير من الحج والعمرة حول استخدام تأشيرة الزيارة في هذا الأمر

تأشيرة الزيارة 

وفي وقت سابق أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة الزيارة للقادمين إلى المملكة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”.

وأوضحت أن تأشيرة الزيارة 90 يومًا، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.

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أخبار السعودية اليوم تأشيرة الحج تعبئة الإقرار الجمركي موسم الحج وزارة الحج والعمرة

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