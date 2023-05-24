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مدني حائل يخمد حريقًا في حشائش بوادي الأديرع
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مدني حائل يخمد حريقًا في حشائش بوادي الأديرع

مدني حائل يخمد حريقًا في حشائش بوادي الأديرع

مدني حائل يخمد حريقًا في حشائش بوادي الأديرع
٠٨:١٣:٠٨ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني في حائل، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في حشائش بوادي الأديرع.

إخماد حريق بوادي الأديرع

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أن مدني حائل تمكن من إخماد حريق وادي الأديرع، دون وقوع إصابات بفضل الله.

وبالأمس، باشر مدني الرياض، حادث اشتعال لحظي في شقة، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

جانب من الحريق

ونشر الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر موقع التواصل الاجتماعي، صورة من موقع الحدث، أظهرت جانبا من الحريق، فيما تواجد عناصر الدفاع المدني في موقع الحدث.

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وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن انتشال جثة غريق من تجمع مياه في وادي الخير.

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير، نسأل الله له الرحمة”.

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الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني حريق وادي الأديرع مدني حائل وادي الأديرع

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