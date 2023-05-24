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الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ الاحترام المتبادل

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الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ الاحترام المتبادل

الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ الاحترام المتبادل

الخارجية: إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ الاحترام المتبادل
٠٨:٣٤:٣٩ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكندا إلى وضعها السابق على أساسٍ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

العلاقات بين المملكة وكندا

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه في ضوء ما تم بحثه بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بانكوك بتاريخ 18 نوفمبر 2022م، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية مع كندا إلى وضعها السابق.

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الكلمات الدلالية:
الخارجية المملكة كندا وزارة الخارجية

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