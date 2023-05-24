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شاهد.. برد كثيف على أحياء الطائف

شاهد.. برد كثيف على أحياء الطائف

شاهد.. برد كثيف على أحياء الطائف
٠٧:٣٨:٣٥ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء الطائف، مساء اليوم الأربعاء.

برد كثيف على الطائف

وتمثلت الحالة الجوية في تساقط كثيف لحبات البرد، لاسيما على الطريق السريعة، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية على عدد من المناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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الكلمات الدلالية:
البرد الطائف برد الطائف بردية الطائف

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