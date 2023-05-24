تقرير تقني يكشف ما يقضيه مواطنو المملكة من مستخدمي الهاتف المحمول على شبكة 5G

تواصل- فريق التحرير:

يقضي مستخدمو شبكة (5G) بالشركات الثلاث، في المملكة أكثر من خمس وقتهم (20%) في المتوسط في الاتصال بالشبكة.

شبكة الجيل الخامس:

يأتي هذا بحسب ما كشفه تقرير تقني حديث، حول تجربة شبكة الجيل الخامس (5G)، لدى مشغلي شركات الاتصالات الثلاث في المملكة العربية “الاتصالات السعودية stc، موبايلي Mobily، وزين Zain”

وكانت شركة أوبن سيجنال، قد أصدرت تقريرا حول تجربة شبكة الهاتف المحمول، مبينة أن هذا التقدم في تجربة شبكة الجيل الخامس، يعكس التزام المملكة بتعزيز الاتصالات والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.

وبين التقرير أيضا أن ذلك يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، وأن شركة الاتصالات السعودية، انفردت بجميع الجوائز الـ12 الممنوحة في مختلف الفئات.

كما فازت بجوائز تغطية الشبكات الثلاث معا (الإتاحة، إتاحة 5G، وصول 5G).

شركات الاتصالات الثلاث في المملكة:

وجاءت شركة stc في المرتبة الأولى، حيث حصدت جائزتي الجودة المتسقة المتميزة، والأساسية.

كما انفردت بجائزة تجربة التطبيقات الصوتية بنتيجة 77.5%، وكانت الفائز الأبرز في جائزتي سرعة التنزيل والتحميل لشبكة الجيل الخامس، وذلك للمرة السابعة على التوالي.بينما اشتركت شركات الاتصالات الثلاثة هذا العام في الفوز بجائزة إتاحة شبكة الجيل الخامس، بدرجات تراوحت بين 22.7% و 23.9%.

فيما فازت بجائزة وصول شبكة الجيل الخامس، على عكس العام الماضي الذي فازت فيه شركتا الاتصالات السعودية، وزين فقط بهذه الجائزة.

شركة موبايلي:

وحصدت شركة موبايلي ثلاث جوائز مشتركة عن فئة التغطية، على عكس العام الماضي 2022 الذي فازت فيه بجائزتين عن فئتي الاتساق والتجربة.

بينما اشتركت في ست جوائز أخرى، وفازت شركة زين بجائزة مشتركة عن إتاحة شبكة الجيل الخامس، بينما فقدت فوزًا مشتركًا في وصول شبكة 5G الذي حققته سابقا.

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