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فيديو متداول لعملية سرقة فاشلة.. ماذا حدث؟
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فيديو متداول لعملية سرقة فاشلة.. ماذا حدث؟

فيديو متداول لعملية سرقة فاشلة.. ماذا حدث؟

فيديو متداول لعملية سرقة فاشلة.. ماذا حدث؟
٠٧:٤٤:٥٦ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة سرقة فاشلة قام بها شابان، وانتهت نهاية غير متوقعة.

سرقة فاشلة

وتفاعل رواد السوشيال ميديا، وعبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع الفيديو المتداول، الذي أظهر شابان حاولا سرقة دراجة بخارية.

وظهر أحد السارقين يحاول سحب الآخر، الذي استولى على الدراجة، إلا أن شخصا ظهر فجأة من داخل المكان، وطاردهم، مما أدى إلى فقدانهم دراجتهم البخارية التي جاءوا بها، من أجل عملية السرقة

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وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق محاولة سرقة حديد من أحد المواقع تحت الإنشاء في المملكة، إلا أن كاميرا مراقبة في الموقع أفشلت عملية السرقة.

محاولة سرقة حديد تسليح

وظهر خلال المقطع المتداول، أحد الأشخاص يترجل من داخل مركبة، في موقع تحت الإنشاء، وقام بوضع أسياخ من الحديد داخل سيارة “وانيت”.

إلا أن اللص تفاجأ بعد وضع الحديد داخل السيارة بوجود كاميرا مراقبة ترصد حركاته.

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