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وصول رحلة ضيوف الرحمن من إندونيسيا إلى المدينة المنورة
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وصول رحلة ضيوف الرحمن من إندونيسيا إلى المدينة المنورة

وصول رحلة ضيوف الرحمن من إندونيسيا إلى المدينة المنورة

وصول رحلة ضيوف الرحمن من إندونيسيا إلى المدينة المنورة
٠٧:٣٩:٣٧ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم، رحلة ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية إندونيسيا، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وصول رحلة ضيوف الرحمن من إندونيسيا

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وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ/ 2023 م، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.

وأكدت تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

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الكلمات الدلالية:
إندونيسيا المدينة المدينة المنورة جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

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