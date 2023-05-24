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رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع
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رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع

رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع

رغم الهدنة.. تجدد الاشتباكات في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع
٠٦:٥٩:٥٤ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

فيما أعلن الجيش إعادة السيطرة على مطابع العملة بعد أنباء عن خضوعها لقوات الدعم السريع.

اشتباكات عنيفة

ووفق ما نقلت وسائل إعلام مختلفة  عن شهود عيان، أكدوا وقوع اشتباكات قوية وسط الخرطوم وبحري (شمال) وأم درمان (غرب) العاصمة.

وأضاف شهود العيان أن “مدينة أم درمان شهدت تحليقا للطيران وقصفا عنيفا بالمدافع والدبابات، اهتزت له أبواب ونوافذ المنطقة”.

انفجارات قوية

كما دوت أصوات انفجارات قوية بمناطق شرق النيل وكافوري بمدينة بحري، وشهدت أحياء جنوبي وشرقي الخرطوم اشتباكات قوية مع تحليق للطيران وسماع مضادات الطيران، وفق الشهود.

وأردف الشهود أن “أحياء الرميلة والحلة الجديدة والفوز القريبة من وسط الخرطوم تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع، فيما تصاعدت أعمدة الدخان بالقرب من وسط الخرطوم”.

استعادة الجيش لمطابع سك العملة

وفي السياق، أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا، “استعادة الجيش لمطابع سك العملة من الدعم السريع”، والتي تقع بالناحية الغربية من وسط الخرطوم.

وقال العطا الذي يشغل منصب مساعد قائد الجيش السوداني في تصريحات لقناة “الجزيرة” القطرية: “استعدنا السيطرة على مطابع العملة وسنرد على أي خرق للهدنة”.

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اتفاق جدة اشتباكات الحرب في السودان الخرطوم السودان

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