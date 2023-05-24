الداخلية تحبط تهريب عشرات الأطنان من الحشيش والقات المخدر بعدة مناطق

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت وزارة الداخلية من إحباط محاولات تهريب (43.2) طن من نبات القات المخدر و(1.213) طن من مادة الحشيش المخدر.

الحرب على المخدرات:

أيضا تمكنت الداخلية من إحباط تهريب (165,157) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر و(574,492) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

يأتي هذا في ظل حملة واسعة تقودها المملكة ضد مروجي السموم، والتي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

تصريحات وزير الداخلية:

وفي وقت سابق نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لقادة القطاعات الأمنية المشاركة في الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات.

وأكد سموه خلال وقوفه على سير العمل من غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، أن الحملة بدعم وتوجيهات وقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – تحقق ولله الحمد نتائج ملموسة.

وأشار إلى أنها ما تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة.

وأكد أنها ستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال.

ونوه الأمير بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات، مستشعرين دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته من خطر آفة المخدرات.

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