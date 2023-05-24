وظائف بهيئة الإحصاء.. التقديم متاح عبر هذا الرابط

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الهدف من الوظائف:

– يتولى مسؤولو جمع البيانات مسؤولية إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الكمبيوتر ومتابعة المسوح غير المكتملة وحل الشكاوى والقضايا المتكررة التي تم تحديدها.

كما تتضمن مهام الوظائف المتاحة المشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحديات والحلول الممكنة والعمل على الزيارات الميدانية لحل المشكلات والشكاوى والحصول على نتائج المسوح في الوقت المحدد.

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

1- بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال جمع البيانات.

2- درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / الإحصاء أو ما يعادله.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا، ويمكن التقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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