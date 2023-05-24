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تبادل تجاري سجل 17.7 مليار ريال .. تحضيرات اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي
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تبادل تجاري سجل 17.7 مليار ريال .. تحضيرات اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي

تبادل تجاري سجل 17.7 مليار ريال .. تحضيرات اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي

تبادل تجاري سجل 17.7 مليار ريال .. تحضيرات اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي
٠٦:٥٦:٣٢ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ غدا الخميس، اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي العراقي، لبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية ورفع حجم الاستثمارات وتعزيزها بين البلدين.

التبادل التجاري

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يعمل البلدان على تعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما، خصوصا الاقتصادية والتنموية بما يخدم النمو ويدعم الفرص المشتركة، فالتبادل التجاري بين البلدين سجل 17.7 مليار ريال.

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قطاع مصرفي مشترك 

وتؤسس الجهود المشتركة من المملكة والعراق لوضع اللبنة الأولى لبناء قطاع مصرفي مشترك متين لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات وتقلل المخاطر.

خاصة في ظل النمو المتزايد للتجارة حيث تهدف المملكة لزيادة صادراتها غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16% إلى 50% بحلول عام 2030، حسب “العربية”.

ويعد القطاع المصرفي المشترك أحد أهم الأعمدة الاقتصادية التي تدعم الآفاق الاستثمارية والعلاقات التجارية، لكن حضوره لا يزال بالمراحل الأولى.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في المملكة، يزيد أبونيان، إن التوسع أيضا كان من الجانب السعودي، فبعد الحصول على الموافقة من المركزي العراقي أعلن البنك العربي الوطني عن نيته المساهمة بنسبة 20% في تأسيس “بنك العربي العراق” بقيمة 38.2 مليون دولار مع الشريك الاستراتيجي البنك العربي.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد السعودية السعودية والعراق المجلس التنسيقي السعودي العراقي تعاون تجاري

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