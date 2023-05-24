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شاهد.. تدمير زورق أوكراني حاول تفجير سفينة روسية في البحر الأسود
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شاهد.. تدمير زورق أوكراني حاول تفجير سفينة روسية في البحر الأسود

شاهد.. تدمير زورق أوكراني حاول تفجير سفينة روسية في البحر الأسود

شاهد.. تدمير زورق أوكراني حاول تفجير سفينة روسية في البحر الأسود
٠٦:٤٤:٥٦ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لزورق أوكراني حاول تفجير سفينة “إيفان خورس” الروسية في البحر الأسود.

تدمير زورق أوكراني:

ويظهر الفيديو الذي نشرته الدفاع الروسية أنه تم تدمير الزورق بنجاح حسب تصريحات وزير الدفاع الروسي.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف قوله: “بعد الهجوم الإرهابي في 26 سبتمبر 2022 على “التيار الشمالي – 1″ و”التيار الشمالي – 2″، تتخذ القوات المسلحة الروسية تدابير لحماية هذه المرافق، وليس عبثا”.

وتابع قائلا : “فاليوم، عند الساعة الـ05:30 صباحا، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة لمهاجمة سفينة “إيفان خورس” التابعة لأسطول البحر الأسود”.

ونوه أن السفينة تقوم بأداء مهام لضمان سلامة تشغيل خطي أنابيب الغاز “التيار التركي” و”التيار الأزرق” في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية التركية، بثلاثة زوارق مسيرة عالية السرعة.

كما أوضح أن تدمير جميع زوارق العدو على بعد 140 كلم شمال شرقي مضيق البوسفور، وأن “إيفان خورس” تواصل أداء مهامه.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الخرب الروسية تدمير زورق روسيا

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