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توضيح من مساند بشأن رسوم إصدار التأشيرة والتكلفة التشغيلية

توضيح من مساند بشأن رسوم إصدار التأشيرة والتكلفة التشغيلية

توضيح من مساند بشأن رسوم إصدار التأشيرة والتكلفة التشغيلية
٠٨:٤٧:٢٤ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.

رسوم التأشيرة والاستقدام

جاء ذلك في رد من منصة مساند ردا على سؤال مغردة قالت فيه “رسوم الاستقدام 2000 للتأشيرة ولكن 2000 سداد للجوازات .. ماذا يعني ذلك؟

وأجابت منصة مساند بقولها “نعتذر منك، ونود أن نوضح بأن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة، أما تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة (150) ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة فهي التكلفة التشغيلية لبرنامج العمالة المنزلية (مساند)”.

خطوات تحويل راتب العمالة المنزلية

وفي وقت سابق، حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، خطوات تحويل راتب العمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية.

وتشمل خطوات تحويل الراتب ما يلي:

– إنشاء حساب منفصل للعمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية

– اختيار خانة تحويل الراتب عبر مساند

– تحويل الراتب المذكور في العقد المتفق عليه

– جدولة التحويل شهريا

في سياق متصل، كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة السيريلانكية إحدى عشر ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة “11.471.25 ر.س”.

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الكلمات الدلالية:
رسوم الاستقدام رسوم التأشيرة مساند منصة مساند

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