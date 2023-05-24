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“الراحمون يرحمهم الرحمن”.. هذا ما فعله شاب مع وعل غرق في الوحل (فيديو)
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“الراحمون يرحمهم الرحمن”.. هذا ما فعله شاب مع وعل غرق في الوحل (فيديو)

“الراحمون يرحمهم الرحمن”.. هذا ما فعله شاب مع وعل غرق في الوحل (فيديو)

“الراحمون يرحمهم الرحمن”.. هذا ما فعله شاب مع وعل غرق في الوحل (فيديو)
٠٦:٤٢:٣٩ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو قيام شاب بإنقاذ وعل وجده غارقا في الوحل، حيث قام بإنقاذه وأطلق سراحه.

إنقاذ وعل:

ويظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بسحب الوعل من الوحل بعد أن ربطه بحبل في محاولة لخروجه سالما من الوحل.

وبحسب الفيديو فقد الغرق الوعل على ما يبدو أثناء ارتياده مستنقعا من الماء لري ظمأه، حيث قام بإطلاق سراحه مباشرة بعد أن نجحت محاولة الإنقاذ.

إنقاذ قطة:

وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشهدا مؤثرا، بطله قطة تشعر بالعطش، ورجل رحيم القلب.

وأظهر الفيديو قطة وقفت في مواجهة صنبور مياه مغلق، يبدو أنه في أحد المساجد، فيما مر رجل وفتح لها الصنبور، فمدت رأسها لتشرب حتى فرغت، فأعاد الرجل إغلاق الصنبور مرة أخرى.

وحاز الفيديو على عدد كبير من المشاهدات ، فضلا عن العديد من التفاعلات والتعليقات وإعادة التغريد.

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