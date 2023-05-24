توضيح مهم من الأحوال المدنية بشأن تعديل المهنة

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية مراجعة أقرب مكتب للأحوال في حالة الرغبة في تعديل المهنة.

توضيح من الأحوال المدنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة استفسرت بشأن آلية تغيير المهنة بعد التخرج في أبشر.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “وعليكم السلام، لتعديل المهنة يتطلب مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية، نسعد بخدمتك”.

ضوابط تعديل المهنة

في سياق متصل، حددت الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة، وذلك بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها، وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقاً للآتي:

– يدون في حقل المهنة “موظف حكومي”، إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية

– يدون في حقل “موظف أهلي”، إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية

– يدون في حقل المهنة “متقاعد” من انتهت خدماته بالتقاعد

– يدون في حقل المهنة “متسبب” لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد

– يكون التعديل من “طالب – طالبة “، إلى “متسبب – ربة منزل” بموجب إقرار بذلك.

– يدون في حقل المهنة “تاجر – تاجرة”، من كان يحمل سجلاً تجاريا ساري المفعول.

– يدون في حقل المهنة “رجل أعمال – سيدة أعمال”، من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

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