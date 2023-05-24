فيديو مروع يوثق احتراق جامعة المشرق السودانية بالكامل

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حريقا ضخما التهم جامعة المشرق في الخرطوم.

وعلق أحد رواد تويتر على الحريق بالقول :”السودان جامعة المشرق.. شارع الإنقاذ بحري.. انتهت اللهم أمنا وسلاما على السودان وأهلها”.

جامعة المشرق في السودان:

جاء ذلك وسط هدوء حذر يخيم على الأجواء السودانية، حيث دخلت هدنة حيز التنفيذ يوم الإثنين الماضي.

ومن المقرر أن تستمر أسبوعا مع بداية وصفت بالهشة، إذ أفاد شهود في العاصمة الخرطوم بتحليق مقاتلات في سماء المدينة واستمرار المواجهات في بعض المناطق.

واتفق الجانبان يوم السبت الماضي على هدنة تستمر سبعة أيام بدأت في الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي ، يوم الاثنين الماضي بهدف إفساح المجال لتوصيل المساعدات.

وجاء ذلك بعد خمسة أسابيع من المعارك الضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وتقع جامعة المشرق وهي جامعة سودانية خاصة تقع في مدينة الخرطوم بحري، تأسست عام 2003 باسم كلية المشرق للعلوم والتكنولوجيا.

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