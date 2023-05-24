وزير الطاقة يجتمع مع نظيره الأذربيجاني ويوقعان اتفاقية تعاون بين البلدين

تواصل – واس:

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في الرياض، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان برويز شهبازوف، لاستعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة.

اتفاقية تعاون

وخلال الاجتماع، وقع سمو وزير الطاقة مع الوزير الأذربيجاني اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة وحكومة أذربيجان.

وشملت الاتفاقية تشجيع التعاون في مجالات البترول، والبتروكيميائيات، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته التي تستهدف الحد من آثار تغير المناخ، مثل: التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.

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استخدامات مبتكرة

وتتضمن الاتفاقية، التعاون في تطوير الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية في قطاعات مختلفة، وإجراء البحوث المشتركة مع الجامعات والمراكز البحثية.

وكذلك تنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف، في مجالات الطاقة المختلفة، والمجالات المرتبطة بها، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة بمجال الطاقة.