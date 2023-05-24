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البيان الختامي لاجتماع “التعاون الإسلامي”: اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى خطوة استفزازية

البيان الختامي لاجتماع “التعاون الإسلامي”: اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى خطوة استفزازية

البيان الختامي لاجتماع “التعاون الإسلامي”: اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى خطوة استفزازية
٠٥:٤٨:٣٥ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا في جدة، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

وأدانت المنظمة ما فعله الوزير الإسرائيلي واعتداءه على حرمة المسجد الأقصى والتصرفات الاستفزازية من قبل حكومة الاحتلال للفلسطينيين.

خطوة استفزازية غير مقبولة

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي أن اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى خطوة استفزازية غير مقبولة، كما شدد البيان الختامي على أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين.

يذكر أن اجتماع المنظمة اليوم يُعقد على مستوى اللجنة التنفيذية للمندوبين الدائمين، داخل المنظمة لمناقشة اعتداء الوزير الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وناشد من منظمات العمل الدولية بضرورة الوقوف بجانب الفلسطينيين ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وتعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى، اليوم الأربعاء، في مقرها بجدة، وبدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

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الكلمات الدلالية:
إسرائيل الأقصى المبارك التعاون الإسلامي فلسطين

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