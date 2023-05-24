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توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة الاعتراض “منتهية”

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توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة الاعتراض “منتهية”

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة الاعتراض “منتهية”

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن حالة الاعتراض “منتهية”
٠٧:٠٨:٤٧ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أن حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين، ردا على سؤال مستفيد بشأن رسالة حالة الاعتراض منتهية.

حالة الاعتراض منتهية

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “أهلا بك، حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض.

وفي حال تم الموافقة عليه بعد تاريخ “10 مايو” سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر”يوليو”، نسعد بخدمتك”.

موعد إيداع الدفعة 67

وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 67 – شهر يونيو في حسابات المستفيدين.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو”، وفي حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 19/5/2023 ، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “11 يونيو””.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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تنبيه عاجل من حساب المواطن حول موعد إيداع دفعة يونيو

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