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أمطار غزيرة وبرد كثيف على الشعلانية شرق حائل (فيديو)
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أمطار غزيرة وبرد كثيف على الشعلانية شرق حائل (فيديو)

أمطار غزيرة وبرد كثيف على الشعلانية شرق حائل (فيديو)

أمطار غزيرة وبرد كثيف على الشعلانية شرق حائل (فيديو)
٠٥:٤١:١٤ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على أحياء الشعلانية شرق حائل.

ووثق المقطع تساقط البرد، وحالة مطرية غزيرة شرق حائل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

هطول أمطار رعدية

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

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الكلمات الدلالية:
أمطار حائل الشعلانية امطار برد كثيف طقس حائل

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