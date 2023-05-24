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محذرًا الأمهات.. “خالد الجفن” يروي قصته مع دعاء والدته الذي غير حياته (فيديو)
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محذرًا الأمهات.. “خالد الجفن” يروي قصته مع دعاء والدته الذي غير حياته (فيديو)

محذرًا الأمهات.. “خالد الجفن” يروي قصته مع دعاء والدته الذي غير حياته (فيديو)

محذرًا الأمهات.. “خالد الجفن” يروي قصته مع دعاء والدته الذي غير حياته (فيديو)
٠٥:٢٤:٣٥ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الشيخ خالد الجفن، رسالة إلى الآباء والأمهات حذرهم خلالها من الدعاء على الأبناء.

وروى الجفن في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، موقفًا تعرض له في الصغر عندما دعت والدته عليه، وكان ذلك في آخر ساعة من يوم الجمعة.

وأضاف أنه في اليوم التالي تعرض لحادثة نجم عنها بتر قدمه، وأدى إلى استخدامه لطرف صناعي لمساعدته على المشي، وكان ذلك استجابة لدعاء والدته.

ولفت إلى أن الدعاء الثاني الذي دعت به والدته وتحقق أيضًا، هو ألا تموت حتى تراه إمام مسجد وتصلي وراءه، وقد استجاب الله لها أيضًا، وصلت نحو خمس مرات خلفه.

وقال إنه رأى سيئة هذه وحسنة هذه، لذا حذر الأمهات من الدعاء على الأبناء حتى لا يوافق ذلك إجابة.

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الكلمات الدلالية:
الدعاء الشيخ خالد الجفن دعاء الآباء والأمهات على الأبناء يوم الجمعة

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