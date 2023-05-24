عصر اليوم.. شاهد الأمطار الغزيرة تنهمر مع السيول على الباحة وجازان

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وسط أجواء متقلبة، تساقطت عصر اليوم، أمطار غزيرة مع جريان السيول على محافظات مناطق الباحة وجازان جنوب المملكة.

امطار مع حبات البرد #الباحه_الان

من عبدالعزيز الزهراني pic.twitter.com/cZ9Mv6VtK6 — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) May 24, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات الباحة وجازان لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية مع عواصف رعدية ورياح نشطة.

أمطار ورياح مغبرة على جميع مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

امطار غزيره وسيول #الباحه_الان

من خالد الزهراني pic.twitter.com/olrdIyc4SZ — طقس الغربية (@tags_algharbiuh) May 24, 2023

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الغد.

على الجميع ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

📍فيديو

فيضان تاريخي في سد وادي عمود بمنطقة #جازان

الثلاثاء ٣ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

23 مايو 2023م

من | يحيى السلمي

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الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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