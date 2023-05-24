أخبار السعودية.. موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة وصرف دفعة يونيو من حساب المواطن
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
توضيح من “الحج والعمرة” بخصوص موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة (فيديو)
أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الرابع من شهر يونيو القادم هو آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة.
توسعات متعاقبة.. تجهيز المسجد الحرام لاستيعاب 3 ملايين مصلٍ مع 105 ألاف طائف بالساعة
كان لتوسعات المملكة المتعاقبة في المسجد الحرام منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده دورها وأثرها البالغ في استيعاب الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
الطائف الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع جريان السيول (فيديوهات)
استمرارًا لحالة الطقس غير المستقر، وتقلب الأجواء، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول بالطائف.
تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف
أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في فرع الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.
تنبيه من حساب المواطن حول موعد إيداع دفعة يونيو
حدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 67 – شهر يونيو في حسابات المستفيدين.
شرطة المدينة تقبض على مقيمين لنشرهما مقطع فيديو
ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، لتوثيقهما ونشرهما محتوى مرئيًا أثناء ضبط مشتبه به في قضية أمنية بمكان عام.
بيان مهم من الزكاة والضريبة حول تقسيط المستحقات الضريبية
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطوات ميسرة يمكن من خلالها تقسيط المستحقات الضريبة خلال مهلة مبادرة “الإعفاء من الغرامات”.