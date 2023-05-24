أخبار السعودية.. موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة وصرف دفعة يونيو من حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الرابع من شهر يونيو القادم هو آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة.

كان لتوسعات المملكة المتعاقبة في المسجد الحرام منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده دورها وأثرها البالغ في استيعاب الأعداد المليونية من ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

استمرارًا لحالة الطقس غير المستقر، وتقلب الأجواء، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول بالطائف.

أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في فرع الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

حدد حساب المواطن، موعد إيداع الدفعة 67 – شهر يونيو في حسابات المستفيدين.

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، لتوثيقهما ونشرهما محتوى مرئيًا أثناء ضبط مشتبه به في قضية أمنية بمكان عام.

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطوات ميسرة يمكن من خلالها تقسيط المستحقات الضريبة خلال مهلة مبادرة “الإعفاء من الغرامات”.