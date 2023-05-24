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عبر منصة “معين”.. ديوان المظالم يتلقى 144 ألف طلب خلال عامين
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عبر منصة “معين”.. ديوان المظالم يتلقى 144 ألف طلب خلال عامين

عبر منصة “معين”.. ديوان المظالم يتلقى 144 ألف طلب خلال عامين

عبر منصة “معين”.. ديوان المظالم يتلقى 144 ألف طلب خلال عامين
٠٤:٣٧:٤٦ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن ديوان المظالم، اليوم، عن عدد الطلبات المقدمة عبر خدمة تقديم الطلبات القضائية بمنصة معين الرقمية بلغ 144,316 طلبًا منذ إطلاق الخدمة قبل أقل من عامين من الآن.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب من الطلبات القضائية خلال عملية التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم الإدارية وفي مختلف مراحل التقاضي بها وبشكل رقمي متكامل وفقًا للإجراءات النظامية دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم.

أنواع الخدمات

وأشار إلى أن الطلبات المقدمة من خلال الخدمة تتنوع ما بين الآتي:

1- طلبات إعادة النظر في الدعاوى.

2- تصحيح الأخطاء المادية.

3- تفسير الأحكام.

4- الطلبات العاجلة.

5- طلبات الاعتراض.

6- الطلبات العارضة.

وأضاف: يوفر ديوان المظالم الخدمة عبر منصته الرسمية؛ تسهيلًا لإجراءات التقاضي وفي جميع خطواته ومراحله وسعيًا من القائمين عليه لإنجاز وتجويد الأعمال.

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