سوق الأسهم يغلق متراجعا والتداولات 5.7 مليار ريال

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أغلق مؤشر السوق في جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.4 %، ليغلق عند 11236 نقطة (- 40 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بأكثر من 1 %، فيما أنهت أسهم سينومي ريتيل، وأنعام القابضة، وتبوك الزراعية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %، عقب الإعلان عن النتائج المالية.

الأسهم المرتفعة

وأغلق سهم الآمار، عند 126.20 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين,

وارتفعت أسهم مجموعة صافولا، وبدجت السعودية، والدواء، وبوبا العربية، ومهارة، وأنابيب الشرق، بنسب تراوح بين 2 و4 %، وتصدر سهم أسيج ارتفاعات اليوم بأكثر من 7 %.

وأمس، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضا أيضا 53.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11275.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

الأكثر ارتفاعا

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب الشرق، والأسماك، وبوان، والإعادة السعودية، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أيان، وسينومي ريتيل، والرياض، والحمادي، والبابطين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و6.71%.

الشركات الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، والجزيرة، والأسماك، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: والراجحي، وجبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، والأسماك، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 230.64 نقطة ليقفل عند مستوى 20834.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.

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