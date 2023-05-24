الشروط ورابط التقديم.. “وقاية” تفتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات

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أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، فتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات، بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات المستهدفة:

– القانون.

– الحقوق.

– الأنظمة.

– الاقتصاد.

– إدارة مالية.

– إدارة عامة.

– إدارة أعمال.

– المختبرات.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– الصحة العامة.

– الوبائيات.

– الطب الوقائي.

– العلوم الصحية.

– العلوم التطبيقية.

– علم الأوبئة.

– التعليم الصحي.

– التعليم الإلكتروني.

– الإحصاء الحيوي.

– العلوم البيولوجية.

* الوظائف الشاغرة:

– محلل أول “سكرتير لجنة”.

– أخصائي مخاطر.

– أخصائي حوكمة كبير.

– أخصائي قانوني كبير.

– خبير أول صحي “مكافحة الأمراض التنفسية”.

– أخصائي أول صحي “الأمراض المستهدفة بالتحصين”.

– أخصائي مشارك أول صحي.

– أخصائي أول علوم صحة السكان.

– أخصائي برامج تدريبية.

– خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل “طبيب نائب أول”.

– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

– أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: (اضغط هنا)