الشروط ورابط التقديم.. “وقاية” تفتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات
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أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، فتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات، بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* التخصصات المستهدفة:
– القانون.
– الحقوق.
– الأنظمة.
– الاقتصاد.
– إدارة مالية.
– إدارة عامة.
– إدارة أعمال.
– المختبرات.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– الصحة العامة.
– الوبائيات.
– الطب الوقائي.
– العلوم الصحية.
– العلوم التطبيقية.
– علم الأوبئة.
– التعليم الصحي.
– التعليم الإلكتروني.
– الإحصاء الحيوي.
– العلوم البيولوجية.
* الوظائف الشاغرة:
– محلل أول “سكرتير لجنة”.
– أخصائي مخاطر.
– أخصائي حوكمة كبير.
– أخصائي قانوني كبير.
– خبير أول صحي “مكافحة الأمراض التنفسية”.
– أخصائي أول صحي “الأمراض المستهدفة بالتحصين”.
– أخصائي مشارك أول صحي.
– أخصائي أول علوم صحة السكان.
– أخصائي برامج تدريبية.
– خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل “طبيب نائب أول”.
– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
– أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.
* طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الرسمي:
– رابط التقديم: (اضغط هنا)