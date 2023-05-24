الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أخبار السعودية.. موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة وصرف دفعة يونيو من حساب المواطن
بعد تحذير “الصحة العالمية” من الوباء القادم .. تصريحات صادمة للمنظمة
عصر اليوم.. شاهد الأمطار الغزيرة تنهمر مع السيول على الباحة وجازان
بيان فلسطيني عاجل يطالب بتدخل دولي لوقف استهداف المنازل والمدن
عبر منصة “معين”.. ديوان المظالم يتلقى 144 ألف طلب خلال عامين
عواقب وخيمة.. 6 أسباب تجعلك تتبول أكثر من المعتاد 

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الشروط ورابط التقديم.. “وقاية” تفتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات

الشروط ورابط التقديم.. “وقاية” تفتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات

الشروط ورابط التقديم.. “وقاية” تفتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات
٠٤:٢١:٢٧ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، فتح باب التوظيف للعمل بعدة مجالات، بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات المستهدفة:

– القانون.

– الحقوق.

– الأنظمة.

– الاقتصاد.

– إدارة مالية.

– إدارة عامة.

– إدارة أعمال.

– المختبرات.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– الصحة العامة.

– الوبائيات.

– الطب الوقائي.

– العلوم الصحية.

– العلوم التطبيقية.

– علم الأوبئة.

– التعليم الصحي.

– التعليم الإلكتروني.

– الإحصاء الحيوي.

– العلوم البيولوجية.

* الوظائف الشاغرة:

– محلل أول “سكرتير لجنة”.

– أخصائي مخاطر.

– أخصائي حوكمة كبير.

– أخصائي قانوني كبير.

– خبير أول صحي “مكافحة الأمراض التنفسية”.

– أخصائي أول صحي “الأمراض المستهدفة بالتحصين”.

– أخصائي مشارك أول صحي.

– أخصائي أول علوم صحة السكان.

– أخصائي برامج تدريبية.

– خبير أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل “طبيب نائب أول”.

– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.

– أخصائي أول صحي – الأمراض المنقولة بالنواقل.

* طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الرسمي:

– رابط التقديم: (اضغط هنا)

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرياض المهام الوظيفية خبراء صحة فتح باب التوظيف هيئة الصحة العامة وظائف خالية وقاية

مواد ذات صلة

المزيد
في 3 حالات.. أحكام سجود السهو ومتى يكون؟ “الخثلان” يجيب

في 3 حالات.. أحكام سجود السهو ومتى يكون؟ “الخثلان” يجيب

١٠:٥٣ ص، الخميس، ١٩ يناير ٢٠٢٣
اختفاء فتاة في ظروف غامضة.. و«مدني الباحة» يوقف البحث عنها بالآبار

اختفاء فتاة في ظروف غامضة.. و«مدني الباحة» يوقف البحث عنها بالآبار

٠٦:٤٧ م، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠١٦
مقتل قيادي حوثي في هجوم للمقاومة اليمنية على «أرحب»

مقتل قيادي حوثي في هجوم للمقاومة اليمنية على «أرحب»

٠١:٢٨ ص، الجمعة، ١٤ أغسطس ٢٠١٥
«سانديسك» تكشف عن أسرع بطاقة «مايكرو إس دي»

«سانديسك» تكشف عن أسرع بطاقة «مايكرو إس دي»

١١:٢٢ ص، الثلاثاء، ٢٣ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *