خطوة بخطوة.. كيف تمحو سجل البحث عبر فيسبوك وتويتر وإنستجرام؟

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عند إجراء البحث عبر الإنترنت، يتم الاحتفاظ بالأنشطة التي قد لايرغب المتصفح في الكشف عنها، وذلك على سبيل المثال لتفادي سيل من الإعلانات المرتبطة بالأمر الذي يبحث عنه.

وينصح باستخدم وضع التصفح المتخفي حتى لا تحصل على العديد من الإعلانات التي تعرض بالضبط ما طلبته.

وشرحت صحيفة “نيويورك بوست” طرق محو سجل البحث على النحو التالي:

فيسبوك

يحتفظ “فيسبوك” بسجل البحث الخاص بك. وللحفاظ على بعض مظاهر الخصوصية، يمكنك اتباع الخطوات أدناه لحذف سجل البحث على جهاز الكمبيوتر الخاص بك:

-سجّل الدخول إلى “فيسبوك” على متصفحك وانقر على صورة ملفك الشخصي.

-حدد الإعدادات والخصوصية > سجل النشاط .

-انقر فوق الخيار الإجراءات المسجلة وأنشطة أخرى > سجل البحث.

-اختر مسح عمليات البحث.

ويمكنك حذف بعض عناصر البحث بدلاً من السجل بالكامل في وقت واحد، وذلك من خلال:

-انقر فوق النقاط الثلاث الموجودة على يمين كل البحث في قائمة المحفوظات وانقر فوق حذف.

-ستظهر قائمة للتأكيد. اضغط على حذف مرة أخرى.

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تويتر

يمكن أن يساعدك مربع البحث على “تويتر” في العثور على الملفات الشخصية التي تبحث عنها كثيرًا، ولكن ربما لا تريد أن يصل إليها أي شخص هنا.

على الجهاز:

-قم بتسجيل الدخول إلى حساب “تويتر” الخاص بك.

-انقر فوق شريط البحث في “تويتر” في الزاوية اليمنى العليا لعرض قائمة بعمليات البحث الأخيرة.

-اضغط على X بجوار عمليات البحث الفردية لحذفها واحدة تلو الأخرى.

-يمكنك أيضًا النقر فوق مسح الكل أعلى القائمة.

-اضغط على مسح في القائمة المنبثقة للتأكيد.

على هاتفك:

-افتح تطبيق “تويتر” واضغط على العدسة المكبرة في الأسفل.

-بعد ذلك، انقر فوق شريط البحث في “تويتر” في الجزء العلوي، ثم انقر فوق X في الدائرة الموجودة على يمين عمليات البحث الأخيرة.

-انقر فوق مسح لحذف سجل البحث.

انستجرام

يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك وتطبيق إنستجرام معرفة من تبحث عنه.

لمسح تلك المعلومات:

-افتح تطبيق إنستجرام. حدد صورة الملف الشخصي الدائرية في الزاوية اليمنى السفلية.

-اضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة في أعلى اليمين.

-انقر فوق نشاطك > عمليات البحث الأخيرة .

-انقر فوق مسح الكل، ثم انقر فوق مسح الكل مرة أخرى للتأكيد.

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جوجل كروم

-افتح جوجل كروم على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. انقر على قائمة النقاط الثلاث أعلى اليمين.

-مرر الماوس فوق قائمة “المحفوظات”، ثم انقر فوق خيار “المحفوظات” في الأعلى.

-للحذف واحدًا تلو الآخر، انقر على المربع الموجود على اليسار، ثم حذف في أعلى يمين الشاشة. حدد إزالة للتأكيد.

يمكنك حذف كل شيء دفعة واحدة. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه.

-في القائمة اليمنى، انقر على محو بيانات التصفح.

-يمكنك حذف محفوظات الاستعراض وملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت فقط. انقر فوق الزر مسح البيانات بمجرد أن تقرر.

كيفية مسح سجل التصفح في مايكروسوفت إيدج

-افتح إيدج وانقر على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن.

-انقر فوق الإعدادات، ثم الخصوصية والبحث والخدمات.

-قم بالتمرير لأسفل إلى قسم مسح بيانات التصفح.

-حدد اختر ما تريد مسحه.

-اختر من القائمة المنسدلة النطاق الزمني: كل الوقت.

-حدد البيانات التي تريد إزالتها – فقط سجل البحث وملفات تعريف الارتباط وذاكرة التخزين المؤقت وكلمات المرور وبيانات تعبئة النموذج.

-انقر فوق مسح الآن للإنهاء.