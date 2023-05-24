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الطائف الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع جريان السيول (فيديوهات)
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الطائف الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع جريان السيول (فيديوهات)

الطائف الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع جريان السيول (فيديوهات)

الطائف الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع جريان السيول (فيديوهات)
٠٣:١٧:٠١ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لحالة الطقس غير المستقر، وتقلب الأجواء، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول بالطائف.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، العواصف الرعدية والأمطرا الغزيرة مع السيول الجارية بالطائف في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار ورياح مغبرة على جميع مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الغد.

على الجميع ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

 وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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