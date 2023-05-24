الطائف الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع جريان السيول (فيديوهات)

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استمرارًا لحالة الطقس غير المستقر، وتقلب الأجواء، تساقطت ظهر اليوم كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول بالطائف.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، العواصف الرعدية والأمطرا الغزيرة مع السيول الجارية بالطائف في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

أمطار ورياح مغبرة على جميع مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

📍فيديو

امطار غزيرة مصحوبة بالبرد على شهار #الطايف_الان

الأربعاء ٤ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

24 مايو 2023م

من | ابوثامر القرشي

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. pic.twitter.com/qijZ46vcxH — طقس (@tqqs) May 24, 2023

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الغد.

سيول طيبة ب #الطايف_الان ظهر الاربعاء ٤ ذوالقعدة ١٤٤٤ pic.twitter.com/58AdBSc84w — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 24, 2023

على الجميع ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

امطار غزيرة مع حبات من البرد على #الطايف_الان ظهر الاربعاء ٤ ذوالقعدة ١٤٤٤

عضو المجموعة أبومالك الحويطي pic.twitter.com/OWZ2o5f2hK — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 24, 2023

الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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