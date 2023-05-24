النفط يواصل الصعود .. و”برنت” يقفز لـ 78 دولارا للبرميل

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا، منذ قليل، بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات النفط والوقود الأمريكية، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف ” أوبك + “.

صعود العقود الآجلة لخام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتًا أو 1.2 % إلى 77.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:37 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتًا أو 1.3 % إلى 73.89 دولارًا للبرميل.

في سياق متصل، كشفت أحدث التوقعات عن تسبب الطلب على وقود الطائرات في رفع أسعار النفط لأعلى مستوياتها العام الجاري.

ومن المتوقع – بحسب الرياض – زيادة الطلب على النفط أكثر من 7 ملايين برميل يوميا خاصة بعد إعادة فتح الصين لاقتصادها.

وبلغ متوسط عدد الرحلات الجوية التجارية العالمية في اليوم 105682 رحلة في الأسبوعين الأولين من شهر مايو، بما يتماشى مع الشهر نفسه في عام 2019 لأول مرة منذ الوباء ٪.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن انتعاش السفر الجوي العالمي سيكون هز المحرك الرئيس لنمو الطلب على النفط هذا العام .

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