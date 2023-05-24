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تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف
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تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف

تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف

تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف
٠٣:١٣:٤٥ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل -فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء 24 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في فرع الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى.

وأوضحت أمارة منطقة مكة المكرمة في توضيح عاجل، أنه يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

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كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.

وتصل إلى 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

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أخبار السعودية الدراسة السعودية الطائف المملكة تعليق الدراسة

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