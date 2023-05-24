تحذير لـ “الدفاع المدني” من عواصف وأمطار على مكة حتى الـ 11 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى المساء.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنها تُحذر عواصف رعدية.

مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 11 مساءً.

وأضافت أن الحالة المتوقعة من العواصف والأمطار على منطقة مكة تشمل محافظات، ” أضم وميسان والطائف”.

الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم المناطق حتى يوم غد الخميس.

على الجميع ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات.

الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

أمطار ورياح مغبرة على جميع مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطارغزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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