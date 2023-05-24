لماذا يفضل البعض الطعام الحار عن غيره؟.. دراسة تكشف مفاجأة

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كشف مدير مركز التقييم الحسي بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن الأسباب وراء حرص البشر على تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالتوابل.

وقال إن هناك دراسة أجريت عام 2016 ونشرت بمجلة Appetite، كشفت أن سلوك المخاطرة لدى الشخص كان مؤشرًا جيدًا على تفضيل للطعام الحار، بمعنى أن البعض يفعل ذلك من قبيل المخاطرة ليس إلا.

وأضاف أنه لا يوجد أي تصوير عصبي أو بيانات لتأكيد الآليات الدقيقة في الدماغ لأي من هذه الأفكار. فقد ينخفض استهلاك الطعام الحار أيضًا إلى سمة شخصية يتم تعزيزها في بعض الفئات الاجتماعية أو الثقافات.

الطعام الحار

وافترضت نظرية أخرى أن الطعام الحار يفضل تناوله في البيئات الحارة لأنه يسبب التعرق وبالتالي يكون له تأثير التبريد.

وأضافت: “هناك أيضًا مكون جيني لم يتم استكشافه بالكامل، فمن المعروف أنه عندما يأكل الناس المزيد من الأطعمة الغنية بالتوابل، فإنهم يصبحون غير حساسين للكابسيسين (المادة النشطة في الفلفل الحار)”.

وتابعت: “لكن بعض الأشخاص يولدون أيضًا بمستقبلات مختلفة أو أقل وظيفية من الكابسيسين، ما يمنحهم تحملاً أعلى للتوابل منذ البداية”.

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