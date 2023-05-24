الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
لماذا يفضل البعض الطعام الحار عن غيره؟.. دراسة تكشف مفاجأة
النفط يواصل الصعود .. و”برنت” يقفز لـ 78 دولارا للبرميل
لمن يريد الاستقلال عن أسرته..تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم
الطائف الآن.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة مع جريان السيول (فيديوهات)
تعليق الدراسة المسائية بجامعة الطائف
عاجل.. بيان مهم من الزكاة والضريبة حول تقسيط المستحقات الضريبية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لماذا يفضل البعض الطعام الحار عن غيره؟.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يفضل البعض الطعام الحار عن غيره؟.. دراسة تكشف مفاجأة

لماذا يفضل البعض الطعام الحار عن غيره؟.. دراسة تكشف مفاجأة
٠٣:٢٤:١٩ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مدير مركز التقييم الحسي بولاية بنسلفانيا الأمريكية عن الأسباب وراء حرص البشر على تناول الأطعمة الحارة أو الغنية بالتوابل.

وقال إن هناك دراسة أجريت عام 2016 ونشرت بمجلة Appetite، كشفت أن سلوك المخاطرة لدى الشخص كان مؤشرًا جيدًا على تفضيل للطعام الحار، بمعنى أن البعض يفعل ذلك من قبيل المخاطرة ليس إلا.

وأضاف أنه لا يوجد أي تصوير عصبي أو بيانات لتأكيد الآليات الدقيقة في الدماغ لأي من هذه الأفكار. فقد ينخفض استهلاك الطعام الحار أيضًا إلى سمة شخصية يتم تعزيزها في بعض الفئات الاجتماعية أو الثقافات.

الطعام الحار

وافترضت نظرية أخرى أن الطعام الحار يفضل تناوله في البيئات الحارة لأنه يسبب التعرق وبالتالي يكون له تأثير التبريد.

وأضافت: “هناك أيضًا مكون جيني لم يتم استكشافه بالكامل، فمن المعروف أنه عندما يأكل الناس المزيد من الأطعمة الغنية بالتوابل، فإنهم يصبحون غير حساسين للكابسيسين (المادة النشطة في الفلفل الحار)”.

وتابعت: “لكن بعض الأشخاص يولدون أيضًا بمستقبلات مختلفة أو أقل وظيفية من الكابسيسين، ما يمنحهم تحملاً أعلى للتوابل منذ البداية”.

اقرأ أيضا:

أبرزها منع الجلطات الدماغية.. تعرف على فوائد تناول الفلفل الحار

الكلمات الدلالية:
الطعام الطعام الحار الفلفل تفضيل الطعام الحار سر تفضل الطعام الحار

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة ينبع تطيح بلص منتصف الليل

شرطة ينبع تطيح بلص منتصف الليل

٠٩:١٠ م، الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠١٧
وفاة مواطن متأثرًا بجروح سبّبها مقذوف حوثي في نجران

وفاة مواطن متأثرًا بجروح سبّبها مقذوف حوثي في نجران

٠٧:٣٥ م، السبت، ١٩ ديسمبر ٢٠١٥
بالصور.. أمانة جدة تُحبط توزيع دجاج فاسد على مطاعم جدة

بالصور.. أمانة جدة تُحبط توزيع دجاج فاسد على مطاعم جدة

٠٤:١٥ م، السبت، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥
«الدفاع الروسية» تُعلن تدمير 8 مسيرات والقضاء على 80 أوكرانيًا

«الدفاع الروسية» تُعلن تدمير 8 مسيرات والقضاء على 80 أوكرانيًا

٠٤:٠٦ م، الأثنين، ٠٩ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *