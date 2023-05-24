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“طال انتظارها”.. واتساب يطرح رسميا أحد أهم المميزات لمستخدميه

“طال انتظارها”.. واتساب يطرح رسميا أحد أهم المميزات لمستخدميه

“طال انتظارها”.. واتساب يطرح رسميا أحد أهم المميزات لمستخدميه
٠٢:٤٨:٣٩ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن تطبيق “واتساب” عن إطلاق أحد أهم الميزات المنتظرة بشدة والتي تتيح لمستخدميه القدرة على تعديل الرسائل بعد إرسالها.

وأوضح التطبيق أنه أصبح بالإمكان تعديل الرسائل المرسلة على واتساب إذا اكتشفت فيها خطأ أو غيرت رأيك.

وسيتمكن المرسلون بعد نشر الخاصية عالمياً في الأسابيع القادمة، من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على «إرسال».

طريق التعديل

أما عن طريقة التعديل، فتتم كالتالي:

1- الضغط لفترة طويلة على الرسالة.

2- اختيار “تعديل” في القائمة.

يذكر أن الرسالة المعدلة ستحمل وصف “معدلة”، دون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.

في وقت سابق، أعلن تطبيق “واتساب” عن إطلاق ميزة جديدة تُسمى (قفل الدردشة) Chat Lock لمساعدة المستخدمين في تأمين محادثاتهم الحساسة.

وهذه الميزة الجديدة قد تمنحك مزيدًا من الخصوصية لتأمين المحادثات التي لا تريد أن يراها أي شخص.

رسالة جديدة

وعندما تُرسل رسالة جديدة في محادثة موجودة في مجلد (الدردشات المقفلة) لن يُعرض اسم المرسل أو محتوى الرسالة في الإشعارات.

وسيظهر الإشعار باسم (واتساب: رسالة جديدة)، ولكن لن تُقفل الاتصالات، إذ يستمر ظهور أي اتصال من أي جهة اتصال في دردشة مقفلة أو مجموعة. وبالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك قفل المحادثات الفردية أو الجماعية.

5 خطوات

وفي هذه الخطوات، ستتمكن من تفعيل الخاصية الجديدة

1- افتح التطبيق على هاتفك.

2- انتقل إلى المحادثة الفردية أو الجماعية التي تريد تأمينها.

3- اضغط على اسم الشخص الذي تراسله أو اسم المجموعة الذي يظهر في الزاوية العلوية اليسرى، للانتقال إلى صفحة الإعدادات الخاصة بها.

اقرأ أيضا:

بعد الإعلان عنها .. 5 خطوات لتفعيل ميزة “قفل الدردشة” في “واتساب”

الكلمات الدلالية:
التواصل الاجتماعي تطبيقات التواصل ميزات واتساب ميزة جديدة في واتساب واتساب

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