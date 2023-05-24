الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. بيان مهم من الزكاة والضريبة حول تقسيط المستحقات الضريبية
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عاجل.. بيان مهم من الزكاة والضريبة حول تقسيط المستحقات الضريبية

عاجل.. بيان مهم من الزكاة والضريبة حول تقسيط المستحقات الضريبية

عاجل.. بيان مهم من الزكاة والضريبة حول تقسيط المستحقات الضريبية
٠٣:٠١:١٦ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن خطوات ميسرة يمكن من خلالها تقسيط المستحقات الضريبة خلال مهلة مبادرة “الإعفاء من الغرامات”.

4 خطوات

وقالت الهيئة في “إنفوجراف”: بخطوات سهلة وميسرة تعرف على خطوات تقديم طلب تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات

1- يقدم المكلف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة

2 – يتم مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط

3- يتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية

4 – في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها، فستقوم الهيئة باحتساب كافة الغرامات المستحقة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي

وأضافت الهيئة: “يعفى المكلف من غرامات التأخر بالسداد المرتبطة بأصل الضريبة المضمنة في خطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة والتي يحل موعد سدادها خلال أو بعد انتهاء فترة تمديد المبادرة بشرط التزام المكلف بخطة التقسيط”.

اقرأ أيضا:

تنويه مهم من الزكاة والضريبة للعملاء حول مبادرة الإعفاء من الغرامات

الكلمات الدلالية:
الزكاة والضريبة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية المملكة هيئة الزكاة والضريبة

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