“نتعرض لها كثيرا”.. أعراض مؤلمة لـ “مسامير القدم” و5 طرق للعلاج

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أغلبنا يقع ضحية لـ “مسامير القدم” أو ما تعرف بـ “مسامير اللحم” أو الدُشبذات وهي باختصار عبارة عن “طبقات سميكة وصلبة من الجلد تظهر عندما يحاول الجلد حماية نفسه من الاحتكاك”.

وفي غالب الأوقات تكون “مسامير” القدم صغيرة وصلبة، لكن غالبًا ما تتشكل على قمم وجوانب أصابع القدم، موقع “onlymyhealth” الطبي المتخصص.

وفي السياق، قال الدكتور أميت بانجيا المدير المساعد لعلاج الأمراض الجلدية بمستشفى فريد آباد الآسيوي، إ،ه يمكن أن تكون لمسامير القدم والدُشبذات مجموعة متنوعة من الأعراض.

3 أعراض

ومن بين الأعراض، أضاف الطبيب:

– جلد سميك أو متصلب

– الم وتلون للجلد عند الضغط على المنطقة المصابة

– جلد خشن أو جاف أو قشاري

5 طرق للعلاج

أما عن طريقة العلاج، أوضح الطبيب أن خيارات العلاج تتضمن ما يلي:

1- حمض الصفصاف

هو مكون شائع موجود في الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للمسمار. حيث يعمل عن طريق تليين الجلد السميك، ما يسهل إزالته بالتقشير أو الفرك اللطيف.

2- التقشير

يتضمن إزالة الجلد السميك باستخدام مشرط معقم أو حجر الخفاف. إذ يساعد التقشير على تقليل حجم مسمار القدم أو الدشبذ وتخفيف الضغط وعدم الراحة.

3- الضمادات الطبية

هي مصنوعة عادةً من مواد توسيد ناعمة توفر حاجزًا بين المنطقة المصابة والأحذية، ما يقلل الاحتكاك والضغط.

4- ارتداء الأحذية المناسبة

يمكن أن يساعد ارتداء أحذية مناسبة ذات صندوق أصابع عريض ودعم جيد للقوس في منع نمو مسامير اللحم والدُشبذات.

5- الجراحة

في بعض الحالات، قد تكون الجراحة ضرورية لعلاج مسامير اللحم والدُشبذات.

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