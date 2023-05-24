“مايكروسوفت” تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.. ماذا سيحدث لـ “ويندوز”؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة مايكروسوفت عن إضافة العديد من المزايا الجديدة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي إلى متجر التطبيقات الخاص بها على نظام ويندوز.

ميزتان هامتان

وأوضحت الشركة أن هناك الكثير من المزايا التي ستدخلها على نظام تشغيلها ومن بينها:

(1) ميزة “ملخص المراجعات”، التي ستظهر في صفحة التطبيقات

تعتمد الخاصية على الذكاء الاصطناعي في تحليل المراجعات المختلفة التي كتبها المستخدمون الآخرون عن التطبيقات ثم تلخيصها، ليسهل على المستخدم تكوين فكرة سريعة عن انطباعات باقي المستخدمين عن التطبيقات قبل تنزيلها.

(2) تخصيص قسم في متجر التطبيقات

وأيضا، أعلنت مايكروسوفت أنها ستخصص قسما في متجر التطبيقات على ويندوز من أجل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للمستخدمين تنزيلها واستخدامها، وستساهم مايكروسوفت مع مجتمع المطورين في إنشاء وتحديث هذا القسم، الذي تطلق عليه اسم AI Hub.

وأوضحت الشركة أنها ستوظف هذا القسم من أجل توعية المستخدمين بشأن كيفية «بدء رحلتهم مع الذكاء الاصطناعي، وإلهامهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الإبداع».

ومن أمثلة التطبيقات التي سيحتويها هذا القسم في البداية: Luminar Neo و Descript و Podcastle وCopy.ai و Kickresume و Play.ht وغيرها من التطبيقات التي تتيح للمستخدمين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء المحتوى.

اقرأ أيضا:

استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن أسرار دماغ الإنسان