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توضيح عاجل من “الحج والعمرة” بخصوص موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة (فيديو)
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توضيح عاجل من “الحج والعمرة” بخصوص موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة (فيديو)

توضيح عاجل من “الحج والعمرة” بخصوص موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة (فيديو)

توضيح عاجل من “الحج والعمرة” بخصوص موعد مغادرة حاملي تأشيرات العمرة (فيديو)
٠٢:١٤:٣٣ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الرابع من شهر يونيو القادم هو آخر موعدٍ لقدوم حاملي تأشيرات العمرة إلى مكة المكرمة.

وأشارت إلى ان آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة (18 يونيو 2023)، لافتة إلى أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت مؤخرًا منع المقيمين الذين لايتوافر لديهم تصريح دخول عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة، من الدخول إلى مكة.

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وأكدت أنها ستطبق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444، وذلك بدءًا من 1444/10/25هـ (الموافق 15 مايو 2023)، حيث تقضي التعليمات بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا.

المستثنون من القرار

ويستثنى من القرار:

-من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

-أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

-أو تصريح عمرة.

-أو تصريح حج.

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