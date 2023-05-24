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شرطة المدينة تقبض على مقيمين لنشرهما مقطع فيديو
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شرطة المدينة تقبض على مقيمين لنشرهما مقطع فيديو

شرطة المدينة تقبض على مقيمين لنشرهما مقطع فيديو

شرطة المدينة تقبض على مقيمين لنشرهما مقطع فيديو
٠٢:٠٦:٢٠ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة المدينة المنورة، القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية والهندية، لتوثيقهما ونشرهما محتوى مرئيًا أثناء ضبط مشتبه به في قضية أمنية بمكان عام.

وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، على ما أفاد حساب الأمن العام في موقع “تويتر”.

وعرفت المادة الأولى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.

ونصت الفقرة العاشرة من النظام على التقاط مشاهدة البيانات أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

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