“ساعد الخيرية” بعرعر تُطلق 13 برنامجًا تدريبيًا وتطويريًا لـ 50 متطوعًا

تواصل – واس:

أطلقت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر بالحدود الشمالية، ملتقى التطوع الأول بمشاركة 50 متطوعاً ومتطوعة.

وذلك للاستفادة من 13 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً على مدى شهر ونصف، وذلك بقاعة التدريب بالجمعية.

ويشمل الملتقى مسارات تدريبية وورش عمل ولقاءات حوارية وخبرات يقدمها عدد من المدربين المتخصصين في عدة مجالات نوعية.

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وأوضحت الجمعية أن الملتقى يهدف إلى الجودة والنوعية في العمل التطوعي وتوسيع أثر عمل القطاع غير الربحي.

وأشارت إلى أن مخرجات الملتقى هو بناء متطوعين ومتطوعات قادرين على عمل تطوعي احترافي وقيادة الفرق التطوعية واستدامة العمل التطوعي.

تدشين ملتقى التطوع الأول لجمعية ساعد الخيرية

في الوقت نفسه، دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، ملتقى التطوع الأول لجمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر.

ويستهدف الملتقى الذي يستمر شهرين تدريب وتأهيل 50 متطوعاً ومتطوعة، وتطوير أداء المتطوعين ودمجهم في القطاع غير الربحي.

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وكذلك حوكمة العمل التطوعي في القطاع غير الربحي من خلال تطوير وحدات إدارات التطوع في الجمعيات والعمل،

على معالجة بعض المشكلات التي شكلت عائقاً دون الوصول لاستدامة المشاريع التطوعية بمختلف أنواعها ومجالاتها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد الخيرية المهندس علي السويلم يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.