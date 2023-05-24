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جمعيتا “الدعوة” و”التنمية” بالنسيم تنظمان ندوة “الوعي والوقاية من أضرار المخدرات”

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جمعيتا “الدعوة” و”التنمية” بالنسيم تنظمان ندوة “الوعي والوقاية من أضرار المخدرات”

جمعيتا “الدعوة” و”التنمية” بالنسيم تنظمان ندوة “الوعي والوقاية من أضرار المخدرات”

جمعيتا “الدعوة” و”التنمية” بالنسيم تنظمان ندوة “الوعي والوقاية من أضرار المخدرات”
٠١:٠٦:١١ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالنسيم بالشراكة مع جمعية التنمية الأهلية بالنسيم، ندوة تحت عنوان: (الوعي والوقاية من أضرار المخدرات)، في إطار التوعية والتحذير من مخاطر سقوط الشباب في فخ الإدمان.

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يأتي ذلك ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التي تنفذها الجمعيتان في إطار الشراكة المبرمة بينهما لدعم الحملة التي تقودها الدولة ضد المخدرات، فيما بلغ عدد المشاركين في الندوة 60 مستفيداً.

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ومثّل جمعية الدعوة بالنسيم في توقيع اتفاقية الشراكة مع جمعية التنمية، المدير التنفيذي للجمعية الدكتور فهد بن عبد الله التويجري.
وتحدث المدرب عبدالله علي الحربي، ماجستير في علم النفس عن مخاطر المخدرات الصحية والنفسية، داعيًا إلى ضرورة التوعية بالمخاطر الكامنة، ومحذرًا من مخاطر الانزلاق إلى عالم المخدرات لما له من تأثير مدمر على الفرد والمجتمع.
وشدد على أهمية نشر الوعي بين الشباب خصوصًا بخطورة تعاطي المخدرات بكافة أنواعها ومسمياتها، ولما للجمعيات المعنية بالمشكلة من دور في هذا الإطار، من خلال تنظيم الفعاليات، وتكثيف الجهود للعمل على حماية المجتمع من هذ الخطر المحدق به.

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