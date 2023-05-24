هنا يجب أن تستثمر أموالك.. 5 أسباب للابتعاد عن الدولار والاتجاه للذهب

تواصل – فريق التحرير:

يصب التضخم المتزايد عادة في صالح الدولار، الذي يجد سببا للارتفاع مقابل العملات الأخرى، ويجر خلفه أسعار السلع والمنتجات التي تواصل الصعود بلا هوادة.

ولكن ماذا لو توقف التضخم العالمي وتراجع؟، ستعاني الورقة الخضراء وتبدأ في الانخفاض التدريجي ما يعني استقرار أسعار المنتجات في الأسواق.

ويبدو أن السيناريو السابق سيحدث هذا العام – بحسب الكثير من المتخصصين – الذين أكدوا أن العام الجاري 2023 هو عام انخفاض التضخم وتراجعه.

تراجع التضخم عالميا

وسيبدأ التضخم العالمي في التراجع، وكانت البداية في بريطانيا، حيث أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني، اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمئة في أبريل من 10.1 بالمئة في مارس.

وتوقع أحدث تقارير وكالة “فيتش”، تباطأ الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الفترة المقبلة وهو المؤشر المفضل للفيدرالي لقياس التضخم.

وكشف أحد الخبراء الاقتصاديين ويدعى مارك زاندي، عن توقعه بانخفاض معدل التضخم وعودته إلى 3 % بحلول نهاية العام.

ضغوط أسعار المستهلك

وانخفضت ضغوط أسعار المستهلك في الولايات المتحدة من أعلى مستوياتها عند 9.1٪ في يونيو الماضي بفضل السياسة النقدية التي لا ترحم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية 10 مرات منذ أول زيادة في الوباء في مارس 2022.

يذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفعت أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال شهر واحد، حتى في الوقت الذي شهد فيه مؤشر أسعار المستهلك علامات مستمرة على تباطؤ ضغوط الأسعار، حيث وصل إلى 4.9٪ حتى أبريل.

5 أسباب

وفيما يلي أسباب تدفع المستثمرون نحو اقتناء الذهب والتخلي عن الدولار:

1- معظم التوقعات العالمية تشير إلى تراجع معدل التضخم وبالتالي سيفقد الدولار الكثير من قوته التي تتماهى خلف الأسعار المرتفعة.

2- التعافي المتوقع للذهب خلال العام الجاري مع تزايد فرص الإقبال على الشراء باعتبار الملاذ الآمن بجانب العقارات.

3- فشل مفاوضات سقف الدين الأمريكي حتى اللحظة ما يعني أن الدولار سيظل في كبوته وضعفه.

4- الذهب سيصبح أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين بسبب تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام.

5 – مقارنة بالدولار فإن الذهب أكثر أمانا ويجني أرباح أفضل، حتى لو كانت الورقة الخضراء في أوج قوتها، فهي لن تكون ادخارا قويا مثل الذهب.

زيادة التوقعات بصعود الذهب

واليوم، زاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1977.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1979.80 دولار.

والعلاقة بين الدولار والذهب “شديدة الحساسية”، فكلما تقدم الذهب الأصفر للأمام تراجعت الورقة الخضراء والعكس، وبحسب أغلب التوقعات فإنه الأيام المقبلة ستكون في صالح الذهب أكثر من الدولار للأسباب سالفة الذكر.

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