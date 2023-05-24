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للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تُعلن عن وظائف إدارية شاغرة بعدة مناطق

للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تُعلن عن وظائف إدارية شاغرة بعدة مناطق

للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تُعلن عن وظائف إدارية شاغرة بعدة مناطق
٠١:٢٢:٥١ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية، للثانوية فأعلى بعدة مناطق، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

1 – أخصائي السلامة والأمان والجودة

– دبلوم تقني أو درجة البكالوريوس في تخصص ،

“سلامة الطيران، إدارة الطوارئ، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية” أو ما يعادلها.

– دورات متخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.

2 – أخصائي تقنية المعلومات

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص “علوم الحاسب، هندسة الحاسب” أو ما يعادلها.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

3 – أخصائي المالية

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص “المحاسبة، المالية”.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

4 – مُنسق تسليم المنتجات

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة عملية لا تقل 4 سنوات.

– مهارات التواصل.

5 – فني صيانة طائرات

– دبلوم فني – يفضّل رخصة (A & P) أو شهادة إلكترونيات الطيران.

– رخصة أو شهادة فنية معترف بها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

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أخبار السعودية الخطوط الجوية درجة البكالوريوس علوم الطيران وظائف خالية وظائف شاغرة

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