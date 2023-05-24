للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تُعلن عن وظائف إدارية شاغرة بعدة مناطق

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أعلنت الخطوط الجوية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية، للثانوية فأعلى بعدة مناطق، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف

1 – أخصائي السلامة والأمان والجودة

– دبلوم تقني أو درجة البكالوريوس في تخصص ،

“سلامة الطيران، إدارة الطوارئ، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية” أو ما يعادلها.

– دورات متخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.

2 – أخصائي تقنية المعلومات

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص “علوم الحاسب، هندسة الحاسب” أو ما يعادلها.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

3 – أخصائي المالية

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص “المحاسبة، المالية”.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

4 – مُنسق تسليم المنتجات

– شهادة الثانوية العامة مع خبرة عملية لا تقل 4 سنوات.

– مهارات التواصل.

5 – فني صيانة طائرات

– دبلوم فني – يفضّل رخصة (A & P) أو شهادة إلكترونيات الطيران.

– رخصة أو شهادة فنية معترف بها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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