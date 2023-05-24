للثانوية فأعلى.. الخطوط الجوية تُعلن عن وظائف إدارية شاغرة بعدة مناطق
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الخطوط الجوية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وفنية وهندسية، للثانوية فأعلى بعدة مناطق، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف
1 – أخصائي السلامة والأمان والجودة
– دبلوم تقني أو درجة البكالوريوس في تخصص ،
“سلامة الطيران، إدارة الطوارئ، علوم الطيران، إدارة الطيران، الهندسة الصناعية” أو ما يعادلها.
– دورات متخصصة في مجال السلامة والأمن والجودة.
2 – أخصائي تقنية المعلومات
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص “علوم الحاسب، هندسة الحاسب” أو ما يعادلها.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3 – أخصائي المالية
– درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص “المحاسبة، المالية”.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
4 – مُنسق تسليم المنتجات
– شهادة الثانوية العامة مع خبرة عملية لا تقل 4 سنوات.
– مهارات التواصل.
5 – فني صيانة طائرات
– دبلوم فني – يفضّل رخصة (A & P) أو شهادة إلكترونيات الطيران.
– رخصة أو شهادة فنية معترف بها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني.
طريقة التقديم
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: