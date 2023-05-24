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والسبب صادم.. أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في 24 ساعة

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والسبب صادم.. أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في 24 ساعة

والسبب صادم.. أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في 24 ساعة

والسبب صادم.. أغنى رجل في العالم يخسر 11 مليار دولار في 24 ساعة
١٢:٥٣:١٧ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

في واقعة غريبة، خسر أغنى رجل في العالم 11 مليار دولار من ثروته خلال 24 ساعة فقط.

وبسبب مخاوف من أن يضعف الاقتصاد الأمريكي المنعكس على الطلب على السلع الكمالية، خسر برنارد أرنو، أغنى رجل في العالم، 11.2 مليار دولار من ثروته في يوم واحد.

ارتفاع أسعار أسهم الشركات الفاخرة الأوروبية

وحسب “سكاي نيوز”، فقد شهد مؤسس شركة “LVMH” – التي تضم 75 علامة تجارية عالمية تضخمًا في حجم ثروته خلال العام الجاري، وذلك مع ارتفاع أسعار أسهم الشركات الفاخرة الأوروبية بشكل عام.

كما تراجعت الأسهم لتمحو جزءًا كبيرًا من مكاسب “أرنو”، وذلك مع اقتراب تاريخ نفاد الأموال الفيدرالية الأمريكية، وعدم التوصل لاتفاق نهائي بخصوص سقف الدين.

ووسط تراجعٍ أوسع أدّى إلى محو حوالي 30 مليار دولار من قطاع الرفاهية الأوروبي، حيث انخفضت أسهم “LVMH” بنسبة 5% في باريس.

أكبر نسبة تراجع للسهم في أكثر من عام

وتعتبر هذه أكبر نسبة تراجع للسهم في أكثر من عام، حيث لا يزال سهم LVMH”” مرتفعًا بنحو 23%منذ بداية العام الجاري.

ورغم عمليات البيع التي تمت أمس، فإن الملياردير الفرنسي لا يزال يمتلك ثروة صافية قدرها 191.6 مليار دولار.

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