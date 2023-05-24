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رغم ضعفه.. “الدولار” يلامس أعلى مستوى له في شهرين لهذا السبب

رغم ضعفه.. “الدولار” يلامس أعلى مستوى له في شهرين لهذا السبب

رغم ضعفه.. “الدولار” يلامس أعلى مستوى له في شهرين لهذا السبب
١٢:٣٨:٤٢ م، الأربعاء، ٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اقترب الدولار من تحقيق أعلى مستوى له خلال شهرين، في الوقت الذي يواصل فيه المستثمرون شراء العملة التي تمثل ملاذًا آمنًا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

رغم ضعفه يحقق مكاسب

ورغم ضعفه الذي تسبب في صعود الذهب، فقد وصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا.

هذا المستوى الذي وصل له الدولار الآن يقل قليلاً عن ذروة شهرين التي لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو اثنين بالمئة في مايو أيار.

يأتي ذلك فيما استقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91 خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11 بالمئة إلى 1.2424 دولار، كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6610 دولار.

أسعار العملات اليوم

ومحليًا، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.04 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.17

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